Второй фигурант в деле генерала Попова не будет обжаловать свой арест

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Обвиняемый, предположительно, нарушил российское законодательство по двум статьям УК РФ — мошенничество и превышение должностных полномочий.

Второй фигурант в деле генерала Попова не будет обжаловать свой арест

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Второй фигурант в деле генерала Попова обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС. 

На время следственных мероприятий обвиняемый отправлен в СИЗО. Свой арест он обжаловать не стал. Известно, что новым фигурантом резонансного дела стало гражданское лицо.

Дело Попова

17 мая Попов был арестован гарнизонным военным судом на два месяца, до 16 июля. Он обвиняется по части четвертой статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, он совершил хищение изделий металлопрокатана 133 миллиона рублей, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Их должны были использовать для оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru писал, чтозадержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН арестован на два месяца.

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