Грузия намерена восстановить дипломатические отношения с Россией

Mtavari Arkhi: Грузия активно работает над восстановлением дипотношений с РФ
Фото: Булкин Сергей / ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Они были прерваны в 2008 году.
Активную работу по восстановлению дипломатических отношений с Россией начали власти Грузии. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi.
Отмечается, что уже начался набор сотрудников для посольства Грузии в Москве. При этом правящая партия «Грузинская мечта» отрицает такие планы.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны в 2008 году после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
В частности, 8 августа произошел вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. Грузинские войска атаковали Цхинвал, под их огонь попали находящиеся там российские миротворцы. В ответ Россия ввела свою армию, чтобы защитить граждан РФ, которые проживают в этом регионе. Также к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии заявили о мечтах вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году. Тбилиси продолжает считать частично признанные республики своей территорией.
Читайте также
74%
0.03 95.74
0.10
Нашли ошибку?