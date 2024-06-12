Грузия намерена восстановить дипломатические отношения с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Mtavari Arkhi: Грузия активно работает над восстановлением дипотношений с РФ

Грузия намерена восстановить дипломатические отношения с Россией

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Они были прерваны в 2008 году.

Активную работу по восстановлению дипломатических отношений с Россией начали власти Грузии. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

Отмечается, что уже начался набор сотрудников для посольства Грузии в Москве. При этом правящая партия «Грузинская мечта» отрицает такие планы.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны в 2008 году после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

В частности, 8 августа произошел вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. Грузинские войска атаковали Цхинвал, под их огонь попали находящиеся там российские миротворцы. В ответ Россия ввела свою армию, чтобы защитить граждан РФ, которые проживают в этом регионе. Также к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Грузии заявили о мечтах вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году. Тбилиси продолжает считать частично признанные республики своей территорией.

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Грузия намерена восстановить дипломатические отношения с Россией

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