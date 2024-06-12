«Легкая добыча»: Герой России объяснил, почему без труда уничтожаются Abrams

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Герой России Баксиков: танки Abrams и Leopard вязнут в жирной почве Украины

«Легкая добыча»: Герой России объяснил, почему без труда уничтожаются Abrams

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Спецоперация

Иностранные танки могут выдержать удары артиллерийских снарядов, но украинская земля — то еще испытание.

Танки Abrams (производство США) и Leopard 2 (Германия) в составе армии Незалежной становятся легкой добычей Вооруженных сил России в зоне спецоперации из-за своей тяжести и неповоротливости на украинской земле. Об этом заявил член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков в беседе с ТАСС.

«Abrams очень тяжелая машина. У него давление на грунт непропорционально. Как и у одной из самых лучших машин мира Leopard 2. А Украине передали именно современные Leopard 2. И что можно сказать? Они могут быстро ездить, но не на Украине», — объяснил он.

Баксиков отметил, что из-за тяжести эти машины становятся «легкой добычей». Вот и получается: Abrams способен выдержать попадание 155-ти миллиметрового осколочно-фугасного артиллерийского снаряда, но при этом вязнет в жирной и насыщенной почве Украины и не может двигаться.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР. Бойцам ВС РФ также удалось ликвидировать в ходе СВО два танка, включая американский Abrams.

Тема:
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