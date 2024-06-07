Российские войска освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Параллельно с этим ВС РФ нанесли ряд сокрушительных поражений ВСУ.

Российские войска освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ВС РФ в течение недели освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Парасковиевка и Уманское, о чем сообщили в Минобороны России.

Так, «Южная» группировка войск сражалась с противником, успешно выбивая Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Парасковиевки, улучшая свое положение по переднему краю. С другой стороны, над освобождением населенного пункта Уманское вела боевые действия против украинских боевиков группировка войск «Центр», они продвинулись внутрь обороны ВСУ.

По оценкам ведомства, противник в сумме потерял более пяти тысяч боевиков, 28 боевых бронированных машин, 97 орудий полевой артиллерии, а также 50 автомобилей.

«Южная» группировка войск выделилась уничтожением зенитной самоходной установки Gepard, а также разгромом семи полевых складов боеприпасов ВСУ. Центральная группировка смогла ликвидировать два танка, в том числе американский Abrams, столько же БМП Bradley, а также машину РСЗО HIMARS. Причем ВС РФ смогли отразить как минимум 39 контратак украинских боевиков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации за сутки поразили склад хранения безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
7 июн
Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников и ветеранов спецоперации
7 июн
Авиация РФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море
7 июн
Три человека погибли при обрушении дома в Луганске после удара ВСУ
7 июн
«Работа идет по плану»: как проходит восстановление освобожденных территорий ЛНР
7 июн
Байден резко ответил Макрону на предложение отправить инструкторов на Украину
7 июн
Польша подняла истребители из-за якобы действий российской авиации
7 июн
«Группировка наращивается»: Богомаз о защищенности границы Брянской области
7 июн
«Будет восстановлен»: Сальдо назвал сроки наполнения Каховского водохранилища
7 июн
Силы ПВО сбили за ночь 28 дронов ВСУ над регионами РФ
7 июн
Мощный удар из гаубицы «Мста-Б»! Лучшее видео из зоны СВО
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

16:12
Робот-пылесос застыл от изумления во время выступления Путина на ПМЭФ
16:09
Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на жилье в малых городах
16:01
Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников и ветеранов спецоперации
16:00
Авиация РФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море
15:58
Путин допустил появление федерального инвестиционного налогового вычета
15:53
Путин: Россия на 100% обеспечивает себя мясом

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Главный сердцеед «Универа» Алексей Гаврилов женился в третий раз
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака