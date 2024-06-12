Путин вручает награды Героям Труда РФ и лауреатам Госпремий за 2023-й

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 105 0

Торжественная церемония в честь Дня России началась в Большом Кремлевском дворце.

Путин вручает награды Героям Труда РФ и лауреатам Госпремий за 2023-й

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Глава государства Владимир Путин начал вручать Государственные награды и премии, а также золотые медали Героям Труда РФ. Торжественная церемония в честь Дня России началась в Большом Кремлевском дворце.

С каждым годом День России приобретает все большую значимость для жителей государства. Праздник символизирует такие важные ценности, как Родина, патриотизм и единство народа.

В каждом городе страны запланирован концерт с участием известных артистов, а также ведущих музыкальных коллективов.

Кроме того, среди основных мест празднования — Парк Горького и «Зарядье», ВДНХ, Сокольники, Царицыно и многие другие. В программе — исторические реконструкции, экскурсии, мастер-классы, силовые и цирковые шоу.

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