«Другого пути нет»: Пашинян огласил сроки выхода Армении из ОДКБ

Когда страна покинет организацию?

Армения приняла решение покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр государства Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

«А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — сообщил он.

Однако, по словам спикера, конкретные сроки еще не определены. Он добавил, что страна выйдет из организации, когда власти посчитают это нужным.

Никол Пашинян в марте заявлял, что страна покинет ОДКБ, если организация не ответит на поднятые вопросы касательно зоны ответственности в регионе. Россию же такая оскорбительная риторика насторожила, ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По мнению дипломата, условия, которые выставил премьер-министр Никол Пашинян, можно назвать ультимативными. Это при том, что Армения постоянно уклоняется от предметного и экспертного диалога на площадке самой организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД России заявили о сохранении финансовых обязательств у Армении в ОДКБ.