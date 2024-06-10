В МИД России заявили о сохранении финансовых обязательств у Армении в ОДКБ

У Армении сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в МИД России в беседе с РИА Новости.

«В любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с Уставом Организации и другими утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами», — говорится в сообщении.

Таким образом в российским внешнедипломатическом ведомстве отреагировали на слова пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян о том, что Ереван намерен воздержаться от присоединения к решению Совета ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года».

В МИД России также подчеркнули, что поддержание «финансовой дисциплины» является общемировой практикой и не зависит от желания одной из сторон приостановить или прекратить свое членство.

Причем задолженности по выплатам в бюджет ОДКБ случались и прежде. Однако эти вопросы решались за счет финансирования из резервов. По состоянию на данный момент долевой взнос Еревана составляет 53,22 миллиона рублей.

Отношения между Россией и Арменией в последнее время складываются непросто. Ереван настаивает на том, что во время последних обострений конфликта с Баку Москва якобы не пришла на помощь, хотя обе стороны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В мае Армения объявила, что не будет финансировать организацию.

Ереван активизировал и контакты со странами Запада, что вызывает обеспокоенность у российской стороны. Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов, которые полностью расходятся с интересами армянского народа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Армении Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану в 2020 году.