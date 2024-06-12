Нет никаких границ: подчиненные Илона Маска обвинили его в домогательствах
WSJ: бывшие сотрудницы компании SpaceX обвинили Илона Маска в домогательствах
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/R4924_italyphotopress
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Одна из его бывших сотрудниц рассказала, что знаменитый начальник начал придираться к ее работе после отказа родить ему ребенка.
Американский бизнесмен Илон Маск настойчиво приставал к подчиненным в своей компании SpaceX. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
О домогательствах со стороны начальника заявила не одна женщина. Многие экс-сотрудница организации поделились своими историями. Маск, по их словам, предлагал подчиненным интим, а на отказы всегда реагировал жестко. Причем в фирме это считалось якобы нормальным, а у самого бизнесмена не было никаких границ.
Одна из женщин рассказала, что Илон подошел к ней с предложением родить ему ребенка, хотя ни в каких романтических отношениях они не состояли. Она не согласилась, после чего Маск начал относиться к ней строже — придирался к работе и не повысил зарплату.
Сам Илон Маск никак не прокомментировал эти слухи. Однако директор компании Гвинн Шотвелл сообщила, что корпорация не одобряет подобные ситуации и всегда в них разбирается, если кто-то обращается с жалобами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывшая помощница Байдена назвала его режим фашистским.
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