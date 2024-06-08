Тара Рид рассказала, куда движется ее родная страна.
Фото: Reuters / Daniel Cole
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Бывшая помощница президента США Тара Рид заявила, что режим Джо Байдена движется в фашистскую сторону. Об этом она рассказала на ПМЭФ-2024 в рамках сессии «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?». Ее слова приводит «БИЗНЕС Online».
«Правительство США не хочет, чтобы мы отправлялись в РФ, режим Байдена все больше сдвигается в фашистскую сторону, фашизируется», — подчеркнула Рид.
Вместе с тем рамки свободы в стране все сужаются, к этому также добавляется и русофобия — она стоит на двух столпах. По мнению Рид, один из них окрашен в идеологический характер, а второй в финансовый. Причем последний преобладает.
По мнению Тары Рид, грядущие выборы президента США никак не отразятся на курсе страны. Она подчеркнула, что у штурвала власти сейчас фактически стоят сообщества, представленные разведывательными структурами, как BlackRock, например.
Тара Рид известна тем, что обвиняла в домогательствах действующего президента США еще в 1990-х, а затем получила уголовное преследование. В итоге она покинула страну — теперь бывшая помощница Байдена живет в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, как президент Джо Байден приписал именно США главную роль в победе во Второй мировой войне — они в одиночку спасли мир от фашизма.
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