В России ведут переговоры об отмене виз с шестью странами

Среди них Малайзия и Кувейт.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия планирует отменить визы с несколькими странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Об этом он сообщил на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» в Москве.

Кроме того, планируется подписание нескольких соглашений до конца 2024 года.

«Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз. В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма», — цитирует Решетникова «Интерфакс».

Министр добавил, что с помощью безвизовых обменов и электронной визы, запущенной в августе 2023 года, Россию смогли посетить около 400 тысяч иностранцев. По словам спикера, необходимо и дальше работать над упрощением визового режима, а также снижать стоимость визы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова заявила о развитии отношений РФ с большинством стран.