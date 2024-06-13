«Играл и тренировался»: Тарасов месяц не замечал у себя двойной перелом

Спортсмен волшебным образом не чувствовал боли и продолжал активно заниматься спортом.

Футболист Дмитрий Тарасов месяц тренировался с переломом ребер. Об этом он сообщил в своем блоге в сети.

Во время прогулки с детьми экс-супруг Ольги Бузовой невзначай решил пожаловаться на травму 30-дневной давности. По словам спортсмена, он не замечал, что с ним что-то не так, и продолжал заниматься привычными делами.

«Правда, целый месяц тренировался и играл с переломом», — написал Тарасов.

Примечательно, что он приложил к своему заявлению медицинское заключение, вот только на нем не было никаких дат или фамилии футболиста. В конце своего рассказа Дмитрий поинтересовался у подписчиков, верят ли они ему.

Интересен и тот факт, что Тарасов не состоит ни в одной профессиональной сборной. Дмитрий основал несколько лет назад медиафутбольную команду «Родина Медиа». Такие сборные состоят из любителей, блогеров и бывших спортсменов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Тарасов сознался в ужасном поступке.