«Играл и тренировался»: Тарасов месяц не замечал у себя двойной перелом

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Футболист Тарасов заявил, что месяц играл и тренировался с переломом ребер

«Играл и тренировался»: Тарасов месяц не замечал у себя двойной перелом

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсмен волшебным образом не чувствовал боли и продолжал активно заниматься спортом.

Футболист Дмитрий Тарасов месяц тренировался с переломом ребер. Об этом он сообщил в своем блоге в сети.

Во время прогулки с детьми экс-супруг Ольги Бузовой невзначай решил пожаловаться на травму 30-дневной давности. По словам спортсмена, он не замечал, что с ним что-то не так, и продолжал заниматься привычными делами.

«Правда, целый месяц тренировался и играл с переломом», — написал Тарасов.

Примечательно, что он приложил к своему заявлению медицинское заключение, вот только на нем не было никаких дат или фамилии футболиста. В конце своего рассказа Дмитрий поинтересовался у подписчиков, верят ли они ему.

Интересен и тот факт, что Тарасов не состоит ни в одной профессиональной сборной. Дмитрий основал несколько лет назад медиафутбольную команду «Родина Медиа». Такие сборные состоят из любителей, блогеров и бывших спортсменов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Тарасов сознался в ужасном поступке.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:58
МакSим о победе над алкоголизмом: «Морально тяжело»
4:40
«Банки пользуются ситуацией»: вырастет ли доллар после новых санкций США
4:18
Успеть все: как совмещать работу и учебу в вузе
3:58
«За деньги — да»: Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина 2 млн рублей за использование ее песни
3:40
«Играл и тренировался»: Тарасов месяц не замечал у себя двойной перелом
3:22
В суд Балашихи поступило дело о крупнейшей взятке в истории России

Сейчас читают

Жажда крови: Захарова ответила на требование НАТО сделать поставки Киеву обязательными
Умоляла сложить оружие: опубликованы кадры стрельбы в районе монастыря Оптина пустынь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака