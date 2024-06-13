Неизвестный открыл стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь в Калужской области

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 46 0

Предварительно, сообщается об одной пострадавшей женщине.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу на трассе Козельск — Оптина пустынь в Калужской области. Об этом сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.

«По данным оперативных служб на автомобильной дороге г. Козельск — Оптина пустынь неустановленный мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю», — написали в сообщении.

В результате происшествия, предварительно, пострадала одна женщина. В нее попал кусок асфальта рикошетом от стрельбы. Оказалось, что потерпевшая иконописец. Об этом рассказал наместник агентству РИА Новости.

На место инцидента прибыли экстренные службы. Также сейчас ищут правонарушителя. Один из источников агентства рассказал, что открывший стрельбу пытался ограбить автомобиль, который проезжал мимо.

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