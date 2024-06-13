Полицейские задержали стрелявшего недалеко от монастыря Оптина пустынь
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Фото: 5-tv.ru
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Сотрудникам полиции удалось по горячим следам разыскать и задержать мужчину, открывшего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Фото предоставила 5-tv.ru Росгвардия.
Злоумышленником оказался 31-летний житель города Сосенский. У него изъяли оружие и доставили в отдел полиции. Его мотивы и другие обстоятельства в настоящее время устанавливаются.
Полицейские задержали стрелявшего недалеко от монастыря Оптина пустынь. Фото:
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. По этой статье мужчине может грозить до десяти лет тюрьмы.
Накануне вечером вооруженный мужчина вышел из леса и совершил несколько выстрелов в сторону женщин. Сообщалось об одной пострадавшей, которая получила касательное ранение. По одной из версий, злоумышленник преследовал цель ограбления.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры стрельбы в районе монастыря Оптина пустынь.
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