Сотрудникам полиции удалось по горячим следам разыскать и задержать мужчину, открывшего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Фото предоставила 5-tv.ru Росгвардия.

Злоумышленником оказался 31-летний житель города Сосенский. У него изъяли оружие и доставили в отдел полиции. Его мотивы и другие обстоятельства в настоящее время устанавливаются.

Полицейские задержали стрелявшего недалеко от монастыря Оптина пустынь. Фото: 5-tv.ru

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. По этой статье мужчине может грозить до десяти лет тюрьмы.

Накануне вечером вооруженный мужчина вышел из леса и совершил несколько выстрелов в сторону женщин. Сообщалось об одной пострадавшей, которая получила касательное ранение. По одной из версий, злоумышленник преследовал цель ограбления.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры стрельбы в районе монастыря Оптина пустынь.