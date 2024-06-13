Средства ПВО уничтожили за ночь четыре дрона ВСУ над регионами России

Три из них сбиты над Ярославской областью.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Минобороны.

В ведомстве указали, что были сбиты дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ярославской областью, а также один над территорией Владимирской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что ни пострадавших, ни разрушений — нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с места удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области — украинские боевики били целенаправленно по жилым застройкам.