Средства ПВО уничтожили за ночь четыре дрона ВСУ над регионами России

Минобороны: средствами ПВО РФ были уничтожены за ночь четыре дрона ВСУ
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Три из них сбиты над Ярославской областью.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в Минобороны.
В ведомстве указали, что были сбиты дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ярославской областью, а также один над территорией Владимирской области.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что ни пострадавших, ни разрушений — нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru показал кадры с места удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области — украинские боевики били целенаправленно по жилым застройкам.
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