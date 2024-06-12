Били целенаправленно по жилым застройкам: кадры с места удара ВСУ в Шебекино

В результате атаки погиб один мужчина, снаряд попал в его квартиру. Также известно о трех пострадавших.

Один человек погиб и трое пострадали в результате обстрела Шебекино в Белгородской области. Боеприпас попал прямо в квартиру одного из мирных жителей, мужчина скончался до приезда скорой помощи. На месте событий побывал корреспондент «Известий» Александр Федорчак, съемочная группа запечатлела последствия атаки.

«Украинские боевики накануне ночью наносили удар реактивной артиллерии. Били целенаправленно по жилым застройкам. Больше всего пострадал этот дом и его внешняя сторона. Видим следы от прилета. Ракета от РСЗО (Реактивная система залпового огня. — Прим. ред.) прилетела прямо в тот балкон на пятом этаже. И в результате погиб мирный житель», — рассказал журналист.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Он также сообщил о трех пострадавших, которым была оказана медицинская помощь. Две женщины получили осколочные ранения, еще один мужчина был контужен. Всего минувшей ночью обстрелами были повреждены шесть частных домов и 11 многоквартирных.

Как отмечает корреспондент, ссылаясь на слова местных жителей, удар наносился, скорее всего, кассетным боеприпасом. После прилета люди слышали отголоски серии коротких взрывов. Предположительно, это были выброшенные и сдетонировавшие суббоеприпасы. Вокруг дома, где погиб мужчина, повсюду пробоины в асфальте, горы стекла и выбитые оконные рамы, а также осколки самого снаряда.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. Часть снарядов блокируют системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее 5-tv.ru публиковал момент удара по Шебекино. В тот же день четыре человека в этом городе подорвались на мине.