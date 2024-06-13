В МТС рассказали о самой мощной за год DDoS-атаке

|
Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

МТС: самая мощная DDoS-атака велась одновременно из пяти стран

В МТС рассказали о самой мощной за год DDoS-атаке

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кибернападение осуществлялось из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая с более чем 20 тысяч устройств.

Самая мощная за год DDoS-атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая с более чем 20 тысяч устройств. Об этом сообщила пресс-служба компании в беседе с РИА Новости.

«В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продолжалась около двух часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак „МТС RED“ составило считанные минуты», — рассказали в МТС.

В компании сообщили, что была зафиксирована DDoS-атака мощностью 207 гигабит в секунду, которая на границе сети могла достигать несколько терабит. Хакеры были нацелены на маршрутизатор.

Если бы они достигли своих целей, то это привело бы к отключению доступа в интернет для клиентов оператора целого региона. В МТС указали на тщательную и системную подготовку атаки.

Кибертерроризм? Кто стоит за сбоем в работе СДЭК и магазинов «Верный»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине задумали создать коалицию с Западом для информатак на Россию. Киев обвинил Москву в неких информационных атаках и якобы вмешательствах в теле- и радиоэфиры Незалежной.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
В Казани прошло торжественное открытие 6-х Игр БРИКС
11:05
Который год подряд: почему снова отменили авиасалон МАКС
10:57
Бриг «Россия» провел репетицию в День России
10:51
Задержаны еще двое членов банды Басаева за нападение на военных в Чечне
10:40
Первый в России и единственный в Европе: стартовал пятый сезон «Драйв шоу»
10:26
Минобороны РФ показало кадры электронных ракетных пусков на учениях ядерных сил

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака