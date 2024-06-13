В МТС рассказали о самой мощной за год DDoS-атаке
МТС: самая мощная DDoS-атака велась одновременно из пяти стран
Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein
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Кибернападение осуществлялось из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая с более чем 20 тысяч устройств.
Самая мощная за год DDoS-атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая с более чем 20 тысяч устройств. Об этом сообщила пресс-служба компании в беседе с РИА Новости.
«В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продолжалась около двух часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак „МТС RED“ составило считанные минуты», — рассказали в МТС.
В компании сообщили, что была зафиксирована DDoS-атака мощностью 207 гигабит в секунду, которая на границе сети могла достигать несколько терабит. Хакеры были нацелены на маршрутизатор.
Если бы они достигли своих целей, то это привело бы к отключению доступа в интернет для клиентов оператора целого региона. В МТС указали на тщательную и системную подготовку атаки.
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