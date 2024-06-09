На Украине задумали создать коалицию с Западом для информатак на Россию

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Киев обвинил Москву в неких информационных атаках и якобы вмешательствах в теле- и радиоэфиры Незалежной.

На Украине задумали создать коалицию с Западом для информатак на Россию

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киевская власть совместно с западными коллегами задумала создать коалицию для информационных атак на Россию. В этом призналась глава украинского национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

«Мы теперь вместе будем атаковать россиян. Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись приписываемым России действиям», — сказала она  в эфире телемарафона.

Также она заявила о якобы причастности России к информационным атакам на Украину. Это будто бы «подтвердили власти государств Запада». Но при этом Герасимюк не объяснила, имеются ли в планах кибератаки на цифровую инфраструктуру России или же взломы эфиров телевидения и радио.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала отношения между Евросоюзом и Украиной.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:24
Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы СБУ свой учебник истории
6:24
«Красная кнопка»: почему в Британии больше всех беспокоятся из-за возможной ядерной войны
6:06
На Украине задумали создать коалицию с Западом для информатак на Россию
5:48
Метр за метром: войска РФ продолжают продвигаться в Запорожской области
5:30
Кто проживает на дне океана: обнаружено уникальное существо возрастом 15 тыс лет
5:12
Коварство «Википедии»: актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников

Сейчас читают

«Все впереди»: Сысоева пообещала показать красоты родного Красноярска Саше Стоуну
Коварство «Википедии»: актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака