МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 169 0

Что стало причиной?

МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в розыск в России. Информация о ней появилась в базе министерства внутренних дел (МВД).

Журналистку разыскивают в рамках уголовной статьи. В базе МВД не уточняется, с чем конкретно связаны действия правоохранителей. Однако, по информации ТАСС, Лазарева разыскивается по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

В апреле председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщала, что прокуратура Москвы заинтересовалась высказываниями Лазаревой об атаках украинских беспилотников по территории России. Телеведущая в социальных сетях одобрила атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагаринский суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков об армии России.

* — внесены в реестр иноагентов в России

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