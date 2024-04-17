Прокуратура Москвы проверит слова Лазаревой* об атаках дронов на Россию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 94 0

Какие высказывания допустила бывшая телеведущая?

Прокуратура Москвы проверит слова Лазаревой* об атаках дронов на Россию

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Прокуратура Москвы проверит бывшую телеведущую Татьяну Лазареву* из-за ее слов об атаках украинских беспилотников по территории России. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Депутат обращалась с соответствующей просьбой в Генпрокуратуру РФ в начале апреля. Ответ ведомства Ямпольская опубликовала в своем Telegram-канале.

«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений», — говорится в документе.

Речь идет о высказываниях Лазаревой, которая в социальных сетях одобрила атаки боевиков ВСУ на Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минюст включил журналистку Асю Казанцеву* в реестр иноагентов.

* — признана в России иноагентом

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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