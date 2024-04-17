Прокуратура Москвы проверит слова Лазаревой* об атаках дронов на Россию

Какие высказывания допустила бывшая телеведущая?
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Прокуратура Москвы проверит бывшую телеведущую Татьяну Лазареву* из-за ее слов об атаках украинских беспилотников по территории России. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Депутат обращалась с соответствующей просьбой в Генпрокуратуру РФ в начале апреля. Ответ ведомства Ямпольская опубликовала в своем Telegram-канале.
«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений», — говорится в документе.
Речь идет о высказываниях Лазаревой, которая в социальных сетях одобрила атаки боевиков ВСУ на Россию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минюст включил журналистку Асю Казанцеву* в реестр иноагентов.
* — признана в России иноагентом
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