Суд признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина по делу о коррупции

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

При этом он не согласился с предъявленным обвинением.

Суд признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина по делу о коррупции

Фото: mil.ru

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Второй Западный окружной военный суд признал законным арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении взятки.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда от 22 мая 2024 года, по которому в отношении Шамарина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 июля 2024 года, оставить без изменений», — указывается в постановлении.

Следовательно, суд отклонил апелляцию защиты на поставление первой инстанции. Адвокат просил избрать Шамарину домашний арест.

Шамарину вменяется статья «Взятка в особо крупном размере с использованием служебного положения. При этом он не согласен с предъявленным ему обвинением. Фигурант оспаривает квалификацию и активно сотрудничает со следствием.

Ранее 5-tv.ru раскрыл версию жены Шамарина о причинах ареста супруга. По ее словам, генерал на самом деле не виновен, а заявление на него написали сослуживцы. Шамарина обвинили в получении взятки, хотя якобы «приятель дал ему деньги в долг».

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