Уничтожает все вокруг: в Исландии потоки лавы подходят все ближе к городу

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В Исландии проснулся вулкан спустя 800 лет затишья

Фото, видео: www.globallookpress.com / © IMAGO/Thea Trubenbacher; 5-tv.ru

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Вулкан проснулся спустя 800 лет затишья.

Многострадальный городок Гриндавик в Исландии оказался отрезан от остальной страны. Виной всему вулкан, который проснулся спустя 800 лет затишья.

Потоки лавы уничтожают единственную дорогу, ведущую к побережью. Экстренные службы сделали земляной вал, чтобы хоть как-то перенаправить раскаленную массу, но помогает это слабо.

В феврале потоки лавы уже сожгли несколько зданий в городе. Ученые настроены весьма скептически. Скорее всего, жить в этом месте скоро будет нельзя: вулкан уничтожит все вокруг, в том числе и местный популярный курорт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда произошло мощнейшее извержение вулкана в истории человечества. Это сумели вычислить ученые из Университета Кобе в Японии. Исследователи использовали сейсмические данные, чтобы составить подробную карту морского дна вокруг вулкана.

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