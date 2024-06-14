Идет и делает? Благодаря чему Ольга Бузова добилась высот в карьере

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 262 0

Продюсер Дзюник: если бы Бузова была дурой, она бы не добилась успеха в карьере

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Многие ошибочно недооценивают умственные способности знаменитости. Но это всего лишь образ.

Телеведущий Дмитрий Дибров в недавнем интервью признался, что его приятели-интеллектуалы высмеивают сотрудничество с Ольгой Бузовой из-за ее образа «дуры». Однако он высказался в защиту знаменитой певицы и соведущей, заявив, что многому у нее учится.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru продюсер Леонид Дзюник предположил, о чем мог говорить Дибров. Наш собеседник отметил, что высот в карьере Ольге Бузовой помогли добиться целеустремленность и трудолюбие.

«Ставят такое клеймо, называют человека „дураком“. Ты посмотри сначала, чего она добилась», — высказался продюсер.

По его мнению, «дура» таких успехов достигнуть бы не смогла. Помимо этого, Леонид Дзюник считает, что, несмотря на отсутствие вокальных данных и выдающегося таланта, Ольга Бузова умеет «брать» публику своей непосредственностью.

«Вот ее пригласили сыграть в спектакле — она пошла и худо-бедно, но сделала», — считает Дзюник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Буланова заступилась за «голый» наряд Бузовой.

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