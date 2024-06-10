«Нам теперь длину юбки измерять?» — Буланова заступилась за «голый» наряд Бузовой

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 43 0

Певица Буланова поддержала Бузову и выступила против дресс-кода для артистов

«Нам теперь длину юбки измерять?» — Буланова заступилась за «голый» наряд Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Артистка выступила против введения дресс-кода для артистов.

Российская певица Татьяна Буланова встала на защиту Ольги Бузовой, наряд которой во время выступления в Уфе в День защиты детей возмутил зрителей.

После скандального концерта депутаты задумали ввести своеобразный дресс-код для артистов. Не все знаменитости оценили инициативу.

«Абсолютная глупость! Нам что теперь длину юбки измерять? И если она на десять сантиметров короче — штраф что ли выписывать будут?» — недоумевает Буланова в беседе с KP.RU.

Артистка также считает, что Ольга Бузова обладает достаточно хорошей фигурой, чтобы ее скрывать.

«Но в этом ее нашумевшем образе не было ничего такого — это просто как купальник. Но дело, наверное, в том, что просто момент был неподходящий — День защиты детей все же», — считает Татьяна Буланова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог объяснила влияние «голого» выступления Бузовой на подростков.

Тема:
Ольга Бузова
8 июн
«Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе
7 июн
С ума сойти: психолог объяснила влияние «голого» выступления Бузовой на подростков
7 июн
«Главное — внутренний мир»: Гурцкая оценила идею ввести дресс-код для артистов
6 июн
Ольга Бузова замаливает грехи после скандала в Уфе
4 июн
«Вызовет реакцию обратную»: Волочкова о введении дресс-кода для артистов
3 июн
«Я несу любовь и добро»: Бузова оправдалась за скандальный наряд в Уфе
3 июн
«Зачем так провоцировать?»: жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой
3 июн
Бузова сделала признание после поцелуя с Давой: «Больше ничего не чувствую»
3 июн
«В трусах»: Бузова угодила в скандал из-за наряда на концерте в День защиты детей
29 мая
Так и не дождался: Боня назвала реальную причину развода Ольги Бузовой и Тарасова
+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
88.99
0.23 95.64
-1.05
Рожок или лакомка: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

23:32
«Настоящее счастье»: Полина Гагарина рассказала о личной жизни 16-летнего сына
23:19
По делу генерала Попова арестован новый фигурант
22:54
Момент атаки украинского беспилотника на авто в Шебекино попал на видео
22:41
«Нам теперь длину юбки измерять?» — Буланова заступилась за «голый» наряд Бузовой
22:26
Умер журналист Александр Малютин
22:08
Шольц обеспокоен победой ультраправых на выборах в Европарламент

Сейчас читают

Некуда отступать, «точка невозврата» пройдена — организаторы протеста в Армении
На Украине прогнозируют «заключительное сражение» в конце лета
Суд в Москве приговорил криминального авторитета Шишкана к пожизненному сроку
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака