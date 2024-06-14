«Они все в чем-то сильны»: жюри об итогах «Пушкин 225»

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 42 0

Победитель конкурса «Пушкин 225» снимет фильм по сценарию Паулины Андреевой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Возглавил судейство конкурса Карен Шахназаров.

Со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина прошло уже 225 лет, а воспоминания о нем по сей день живут в сердце каждого из нас. Именно поэтому по-особенному важно каждый год чтить память о великом поэте и его творчестве. В честь юбилея Художественный театр МХТ им. Чехова провел конкурс короткометражного кино на тему: «Пушкин 225». Конкурсанты должны были снять фильм длительностью до 225 секунд, раскрыв поэта в современных реалиях.

«Пушкин — наше все. И мы, собственно, с этой аксиомой живем с самого сердца. Наверное, с этой точки зрения для меня, конечно, Пушкин не открылся, но мне очень импонирует, как открывают его ребята. Он действительно разный: он и романтический, он и невероятно мудрый, он и философ, он и красавец, он и повеса. И это так приятно — осознавать, что молодые люди это видят, чувствуют и доносят до нас и до зрителей эту мысль», — рассказала Кристина Бабушкина.

Член жюри также уточнила, что уровень работ конкурса достаточно высок. По ее мнению, у ребят с «ошеломительными работами» большое будущее. Константин Хабенский разделяет точку зрения коллеги. Он считает, что в этом году достойных фильмов намного больше.

«Мы предоставляем свой ресурс. У нас какой ресурс? У нас актеры, это наши ресурсы, мы предлагаем ими воспользоваться. Уникальность может быть в том, что извечный спор, организационный спор между кино и театром, именно организационный спор, да. Вот здесь, наверное, мы в театре первые, кто предложил киношникам заходить к нам и знакомиться с нашими артистами», — поделился художественный руководитель МХТ им. Чехова.

Главным призом конкурса является сценарий, написанный Паулиной Андреевой. Победитель получит права на экранизацию и возможность провести кастинг для картины среди актеров труппы легендарного театра.

«Мы активно сотрудничаем, ну не со всеми, но с лучшими театрами. В этом смысле интересная история. Плюс театр — это все-таки классическое образование, которого не хватает в современной онлайн-среде. Здесь все эти люди повышают уровень того, что происходит в онлайн-отрасли», — добавил генеральный директор Wink Антон Володькин.

Победителем конкурса стал Константин Денискин с короткометражкой «Пиф-паф». В кино молодой режиссер отразил значимость Пушкина для России. Главными героями стали русская девушка, работавшая в отеле и гостья — иностранка, осквернившая поэта. Между дамами разразилась драка, победу в которой одержала россиянка. Короткометражное кино закончилось принятием гениальности великого Пушкина. По словам Денискина, идея к фильму появилась, когда они нашли интересные реквизиты и захотели их использовать в съемке. Работать с актерами театра — мечта, добавил победитель конкурса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Верник назвал Александра Пушкина неповторимым.

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