«На уровень Пушкина выйти невозможно»: Верник о поэте

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 248 0

Игорь Верник назвал Александра Пушкина неповторимым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист РФ считает, что молодежь находит отклик в творчестве великого классика.

Вся Россия отмечает 225 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь юбилея, Художественный театр на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова провел премию короткометражного кино на тему: «Пушкин 225». Так почему же зачинатель русского слова так глубоко засел в каждом из нас, выяснил корреспондент 5-tv.ru в разговоре с народным артистом РФ Игорем Верником.

«Не все, скажем так, было на уровне Александра Сергеевича Пушкина, к которому мы все стремимся. Но к которому, конечно, никто никогда, стало очевидно. 225 лет показали, что на уровень Пушкина выйти невозможно», — высказался актер.

По его мнению, единственное, что мы можем продолжать делать — это искренне чтить память и поклоняться. Будучи членом жюри, он рассказал, что достойных работ большое количество и разное видение каждого участника конкурса помогает «разгадать загадку гения».

«Очень здорово, что молодые ребята, в основном это, конечно, молодые ребята: режиссеры, операторы, актеры, они как-то рассматривают свою жизнь, сопоставляя ее с Пушкиным. Как сегодня, в сегодняшнем дне, в сегодняшних людях отзывается великий гений Пушкин. Это безумно интересно», — добавил Верник.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Бабушкина назвала Пушкина романтическим красавцем. 

+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:23
Не только из-за соленого: какие продукты могут вызывать отечность
17:14
VК построит дата-центр в Санкт-Петербурге
17:02
Нам не страшен дождь: петербургская гроза не снизила интереса к ПМЭФ
16:52
Банк «РОССИЯ», корпорация развития ДВ и Арктики и группа «ЭНЭЛТ» модернизируют энергетику Якутии
16:50
«Разумный подход»: как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе
16:42
«Оно королевское!» — нигерийцы восхитились луганским мороженым на ПМЭФ

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
Целенаправленно стрелял: что известно об убийстве мужчины на западе Москвы
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака