«На уровень Пушкина выйти невозможно»: Верник о поэте

Народный артист РФ считает, что молодежь находит отклик в творчестве великого классика.

Вся Россия отмечает 225 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь юбилея, Художественный театр на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова провел премию короткометражного кино на тему: «Пушкин 225». Так почему же зачинатель русского слова так глубоко засел в каждом из нас, выяснил корреспондент 5-tv.ru в разговоре с народным артистом РФ Игорем Верником.

«Не все, скажем так, было на уровне Александра Сергеевича Пушкина, к которому мы все стремимся. Но к которому, конечно, никто никогда, стало очевидно. 225 лет показали, что на уровень Пушкина выйти невозможно», — высказался актер.

По его мнению, единственное, что мы можем продолжать делать — это искренне чтить память и поклоняться. Будучи членом жюри, он рассказал, что достойных работ большое количество и разное видение каждого участника конкурса помогает «разгадать загадку гения».

«Очень здорово, что молодые ребята, в основном это, конечно, молодые ребята: режиссеры, операторы, актеры, они как-то рассматривают свою жизнь, сопоставляя ее с Пушкиным. Как сегодня, в сегодняшнем дне, в сегодняшних людях отзывается великий гений Пушкин. Это безумно интересно», — добавил Верник.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Бабушкина назвала Пушкина романтическим красавцем.