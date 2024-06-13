Умер один из пострадавших журналистов в районе Горловки в ДНР
Об этом сообщил мэр Иван Приходько.
Фото: Из открытых источников
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Умер один из пострадавших журналистов в районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) — оператор НТВ Валерий Кожин. Об этом сообщил мэр Иван Приходько Telegram-канале.
«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — опубликовал пост чиновник.
Телеканал НТВ в своем Telegram-канале также написал о смерти своего оператора. В публикации отмечается, что врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли — травмы оказались не совместимы с жизнью.
Известно, что тяжелые ранения получил также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и офицер сопровождения.
Валерий Кожин родился в 1978 году. На НТВ он начал работать в 2006-м. Был звукооператором, а после стал телеоператором.
Успел поработать в горячих точках — в Сирии, ДНР и ЛНР. За профессионализм и мужество был награжден наградами, среди которых: медаль «За Отвагу» (2014 г.), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2016 и 2018 г.), медаль Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» (2018 г.).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ранения получили представители СМИ.
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