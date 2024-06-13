Российские журналисты получили ранения в районе Горловки ДНР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 121 0

Сотрудники СМИ там выполняли свои обязанности.

Российские журналисты получили ранения в районе Горловки ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Российские журналисты получили тяжелые ранения во время работы в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алесей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ», — уточнил он.

В Telegram-канале НТВ уточняется, что ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третьим пострадавшим был офицер сопровождения.

Раненые журналисты в настоящее время доставлены в больницу Горловки, им проводят операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. В числе пострадавших оказался сотрудник федерального телеканала «Россия 24».

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