Российские журналисты получили ранения в районе Горловки ДНР
Сотрудники СМИ там выполняли свои обязанности.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Российские журналисты получили тяжелые ранения во время работы в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Приходько.
«Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алесей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ», — уточнил он.
В Telegram-канале НТВ уточняется, что ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третьим пострадавшим был офицер сопровождения.
Раненые журналисты в настоящее время доставлены в больницу Горловки, им проводят операции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. В числе пострадавших оказался сотрудник федерального телеканала «Россия 24».
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