В небе над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников

Последствия на земле устанавливаются.
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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Средства ПВО отразили массовую атаку БПЛА в Ростовской области. По предварительной информации, обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются», — написал губернатор.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО уничтожили за ночь четыре дрона ВСУ над регионами России.
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