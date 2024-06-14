В небе над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников

Средства ПВО отразили массовую атаку БПЛА в Ростовской области. По предварительной информации, обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются», — написал губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ПВО уничтожили за ночь четыре дрона ВСУ над регионами России.