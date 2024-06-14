Пытались вступить в ВСУ: что известно о деле сыновей липецкого священника

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Военный суд рассмотрит дело трех сыновей липецкого священника о госизмене

Пытались вступить в ВСУ: что известно о деле сыновей липецкого священника

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Материалы уже переданы в суд. Трое детей Ащеулова обвиняются сразу по трем статьям.

Трое сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова стали фигурантами уголовного дела после попытки вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Материалы уже переданы в суд, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дети Ащеулова были задержаны в Курской области при попытке пересечь границу с Украиной. По имеющейся информации, они хотели воевать на стороне киевского режима. Теперь задержанным предъявлены обвинения сразу по трем статьям о покушении на госизмену, попытке незаконного пересечения границы и о попытке участия в деятельности террористической организации.

Материалы уголовного дела уже утверждены прокуратурой, их будет рассматривать военный суд. Заседание будет открытым, однако дата пока не назначена.

Семья Ащеуловых известна общественности после скандала в 2014 году, когда у отца забрали девять несовершеннолетних детей из-за непригодных для жизни условий. Священник обвинил ответственных лиц в том, что те не предъявили документов и применили силу, однако следователи данные факты не подтвердили. Детей позднее вернули, а Ащеулова лишили прихода из-за грубого отношения к прихожанам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за государственную измену и диверсии на железной дороге.

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