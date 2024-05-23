В Москве бармена осудили на 25 лет за госизмену и диверсию на ж/д

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Суд приговорил бармена к 25 годам за госизмену и поджог релейного шкафа на ж/д

В Москве бармена осудили на 25 лет за госизмену и диверсию на ж/д

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Он признан виновным в совершении десяти преступлений.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за государственную измену и диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы», — приводятся слова судьи Тимура Жидкова.

Малина будет отбывать первые пять лет в тюрьме, а следующие 20 — в колонии строгого режима. Вместе с тем суд взыскал с него девять тысяч рублей в пользу РЖД. Отмечается, что в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить бармена к 28 годам колонии.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале, Владимир Малина в 2023 году прошел обучение по осуществлению террористической и диверсионной деятельности. В апреле по заданию украинского куратора, с которым бармен общался через мессенджер, он поджег релейный шкаф управления ж/д переездом. Потом он пытался сделать это еще несколько раз. В июне Малину задержали.

Малина признан виновным в совершении десяти преступлений, среди них — госизмена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам колонии за госизмену. Она передавала спецслужбам Украины данные о передвижении российских военных.

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