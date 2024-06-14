По факту убийства оператора и ранения военкора НТВ возбуждено уголовное дело

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 60 0

Съемочная группа накануне попала под обстрел в районе Горловки.

По факту убийства оператора и ранения военкора НТВ возбуждено уголовное дело

Фото: Telegram / НТВ / ntvnews

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Тема:
Спецоперация

Возбуждено уголовное дело по факту обстрела в районе Горловки 13 июня, из-за которого погиб оператор НТВ Валерий Кожин и тяжело ранен военный корреспондент Алексей Ивлиев. Об этом сообщает Следственный Комитет России.

Известно, что уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям — об убийстве и воспрепятствовании журналистской деятельности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить Алексея Ивлева, а также Валерия Кожина (посмертно) к наградам от ведомства.

СК РФ обязательно выяснит всех причастных к убийству оператора НТВ Валерия Кожина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раненный в ДНР военкор Ивлиев записал видеообращение. Из-за преступных действий киевского режима он лишился одной руки.

Тема:
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