«Руки нет, но прорвемся»: раненный в ДНР военкор Ивлиев записал видеообращение

Съемочная группа федерального телеканала попала под обстрел накануне. Оператор погиб.

Раненный в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР) военкор Алексей Ивлиев остался без одной руки. Об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале НТВ.

«Одной руки нет, но так нормально, живы. Прорвемся», — сказал журналист прямо с больничной койки.

По информации ТАСС, Ивлиева эвакуировали в Москву.

Съемочная группа НТВ попала под обстрел в районе Горловки накануне, 13 июня. Журналисты в тот день выполняли свои профессиональные обязанности в поселке Гольмовский. После полученных ранений скончался оператор Валерий Кожин, ему было 46 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об обстреле группы журналистов в ДНР.