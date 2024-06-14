«Руки нет, но прорвемся»: раненный в ДНР военкор Ивлиев записал видеообращение

Раненный в ДНР военкор Ивлиев остался без руки
Фото, видео: Telegram / НТВ / ntvnews; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Съемочная группа федерального телеканала попала под обстрел накануне. Оператор погиб.
Раненный в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР) военкор Алексей Ивлиев остался без одной руки. Об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале НТВ.
«Одной руки нет, но так нормально, живы. Прорвемся», — сказал журналист прямо с больничной койки.
По информации ТАСС, Ивлиева эвакуировали в Москву.
Съемочная группа НТВ попала под обстрел в районе Горловки накануне, 13 июня. Журналисты в тот день выполняли свои профессиональные обязанности в поселке Гольмовский. После полученных ранений скончался оператор Валерий Кожин, ему было 46 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об обстреле группы журналистов в ДНР.
- 14 июн
- Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине
- 14 июн
- «Грузинский легион»* признали террористическим в России
- 14 июн
- «Сложнее одурманить»: Небензя об изменении отношения стран к конфликту на Украине
- 14 июн
- В Ростовской области отразили атаку 70 украинских дронов
- 14 июн
- «Грады» обеспечили продвижение нашим штурмовикам. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 июн
- «Спасибо нашим защитникам»: силы ПВО сбили пять дронов над Курской областью
- 14 июн
- Дроны ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области
- 14 июн
- Штурмовики Су-25 в деле. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 июн
- В небе над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников
- 14 июн
- В районе Горловки погиб оператор НТВ Кожин: что известно о трагедии
Читайте также
94%
-0.81 94.83
-0.91
Нашли ошибку?