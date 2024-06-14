«Руки нет, но прорвемся»: раненный в ДНР военкор Ивлиев записал видеообращение

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

Раненный в ДНР военкор Ивлиев остался без руки

Фото, видео: Telegram / НТВ / ntvnews; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Съемочная группа федерального телеканала попала под обстрел накануне. Оператор погиб.

Раненный в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР) военкор Алексей Ивлиев остался без одной руки. Об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале НТВ.

«Одной руки нет, но так нормально, живы. Прорвемся», — сказал журналист прямо с больничной койки.

По информации ТАСС, Ивлиева эвакуировали в Москву.

Съемочная группа НТВ попала под обстрел в районе Горловки накануне, 13 июня. Журналисты в тот день выполняли свои профессиональные обязанности в поселке Гольмовский. После полученных ранений скончался оператор Валерий Кожин, ему было 46 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об обстреле группы журналистов в ДНР.

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