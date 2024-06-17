Клубничная Луна подарит энергию: чего еще ждать от природного явления

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 95 0

Клубничная Луна заряжает людей энергией

Клубничная Луна подарит энергию: чего еще ждать от природного явления

Фото: www.globallookpress.com / Everson Bressan

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Самое красивое полнолуние лета можно будет наблюдать 22 июня.

Особенно красивое полнолуние, так называемая Клубничная Луна, можно будет наблюдать 22 июня. Об этом сообщает aif.ru

Астролог Алина Кузьмийчук объяснила, что такое название явление получило, потому что в прежние времена люди начинали собирать клубничный урожай как раз после этого полнолуния. 

Есть еще одна версия. Она гласит, что причиной для такого названия послужил оттенок. Обычно полнолуние бело-желтого цвета, но июньское — розовое.

В разных культурах это явление называли по-разному: «розовая луна», «цветочная луна», «горячая луна», «луна-мотыга». В Шри-Ланке на этот день приходится национальный праздник Посон Поя.

Говорят, Клубничная Луна оказывает на людей особое явление. Она дарит энергию, усиливает тягу к действию. Но есть и минусы. В этот период у некоторых людей проявляется особая раздражительность или, напротив, может нахлынуть невероятная тоска. 

Клубничную Луну можно будет увидеть 22 июня в 4:08 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кратер на Луне назвали именем российского ученого Эрика Галимова.

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