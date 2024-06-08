Кратер на Луне назвали именем российского ученого Эрика Галимова

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 14 0

Инициативу поддержали в Международном астрономическом союзе.

Кратер на Луне назвали именем российского ученого Эрика Галимова

Фото: www.globallookpress.com / Roman Denisov

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Именем советского и российского геохимика Эрика Михайловича Галимова назвали кратер в южной полярной области Луны. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

«Название „Галимов“ теперь официально закреплено в планетной номенклатуре», — уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инициативу российских ученых поддержали в Международном астрономическом союзе.

По мнению ученых, кратер на Луне появился около 3,85 миллиарда лет назад. Специалисты не исключают также, что на его днище находятся примеси льда и прочих летучих веществ. Размер кратера составляет 34 километра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Луне обнаружили аномальные камни с магнитными свойствами. Увидеть такие валуны удалось на фотографиях, сделанных космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны.

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