На этой неделе на Землю обрушится череда магнитных бурь

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 83 0

Всему виной супер-пятно, появившееся на Солнце.

На этой неделе на Землю обрушится череда магнитных бурь

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

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К середине недели на Землю обрушится серия мощных магнитных бурь. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения РАН.

Причиной этой активности послужило появившееся на Солнце особенно крупное пятно, уже названное супер-пятном, которое возникло как раз на линии Земли. Пятно увеличивается в размерах и менее чем за неделю станет крупнейшим в текущем цикле звезды.

Пятнами на Солнце называются места выхода силовых магнитных полей. К 19–21 июня эффект от растущего супер-пятна почувствуют и жители Земли. Пока специалисты пытаются определить, насколько опасны станут эти магнитные бури, стоит отметить, что они, как минимум, могут вызывать сильные головные боли и слабость, но частенько приводят даже к обморокам и могут повлиять на работу сердца.

Ранее 5-tv.ru писал о б угрозе удара по Земле тяжелыми частицами от Солнца.

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