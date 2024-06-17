Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер стала мамой во второй раз

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 237 0

Актриса раскрыла подробности своей беременности и поделилась фото малыша.

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер стала мамой во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер стала матерью уже второй раз, об этом актриса рассказала на своей страничке в социальной сети. Знаменитость показала фото малыша и поделилась небольшими подробностями родов.

«Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын», — подписала кадры с малышом 36-летняя Бербер.

Максим Белбородов решил с улыбкой отреагировать на опубликованные женой фото. Актер рад, что встретился с тем, кто «пинал» его любимую женщину изнутри. Причем на кадрах видно, что 35-летняя звезда с теплотой относится к своей супруге, нежно целуя ее в лоб. А сама молодая мама Зоя Бербер лежит с крохотным ребенком в ванне.

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер родила сына от Максима БелбородоваЗвезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер родила сына от Максима Белбородова. Instagram* / zberberr

Актриса Зоя Бербер вышла замуж за Максима Белбородова еще в начале 2024 года. Для звезды этот брак первый, хотя у нее есть дочь Надежда от читинского сценариста Александра Синегузова, девочка родилась в 2015 году. С бывшим бойфрендом актриса познакомилась на съемках пилотных серий «Реальных пацанов» в 2010-м. По ее словам, многое в сериале стало отражением ее личной семейной жизни. Пара распалась в 2020-м.

И только через три года стало известно о романе Бербер и Белбородова. Звезды не спешили обсуждать личную жизнь с прессой во всех подробностях, хотя в одном из интервью Зоя говорила о желании родить еще детей от любимого человека.

Ранее 5-tv.ru писал, как Зоя Бербер не только раскрыла пол своего второго ребенка, но и поделилась своим мнением о существенной разнице в возрасте ее детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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