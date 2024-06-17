Центробанк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

В кредитной организации назначена временная администрация.

Центробанк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Центробанк России отозвал у АО «Автоградбанк» лицензию на осуществление операций. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России приказом от 17. 06. 2024 № ОД-947 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Автоградбанк“ АО „Автоградбанк“ (рег. № 1455, Республика Татарстан, город Набережные Челны)», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято в связи с тем, что «Автоградбанк» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ. На протяжении последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на некоторые виды операций. Также имели место нарушения требований законодательства по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Регулятор отмечает, что банк обслуживал клиентов, которые участвовали в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Информация будет передана в правоохранительные органы.

В «Автоградбанк» назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов организации приостановлены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отобразятся санкции против Мосбиржи на покупку долларов в банках. Сделки с иностранной валютой будут совершаться на внебиржевом рынке.

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