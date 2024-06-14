Повлияют? Как отобразятся санкции против Мосбиржи на покупку долларов в банках

Сделки с иностранной валютой будут совершаться на внебиржевом рынке.

Курс, если не закупаться у спекулянтов, особо не изменился. Вот официальный: доллар — 88 рублей 20 копеек, евро — 94 рубля 83 копейки. Таким образом, американская и европейская валюты даже подешевели. За ситуацией следит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Доллары есть. Если нужно, можно приходить, покупать. У пунктов обмена очередей нет. Кроме того, нет ни заоблачного курса, ни дефицита. Американскому Минфину, должно быть, обидно: санкции-то задумывались как страшные и разрушительные, а на деле будничный ответ работника банка: «Банк работает в штатном режиме. Как и было».

Где-то по 95 рублей продают, где-то — по 105 рублей. Съемочная группа обошла несколько ближайших отделений и точек обмена. Везде валюта есть, ограничений — нет. Это главное, что нужно знать обычному гражданину: возможности покупать валюту его не лишили, но вот по Московской бирже удар нанесли.

Тотального блокирующего эффекта не получилось. На утро после введения санкций Московская биржа открылась и продолжила торги. Да, доллар и евро теперь тут купить или продать нельзя. Но это все еще можно сделать в квартале отсюда — в ближайшем банке или обменном пункте.

Это называется «внебиржевой рынок», где сейчас и будет происходить евро-долларовая торговля. Сама же биржа не пропадет. Центробанк по этому случаю выпустил заявление.

«Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань», — подчеркнули в ЦБ.

Теперь связка юань-рубль будет задавать курс для других валютных пар. Ни доллар, ни евро такого значения, как прежде, в экономике России не имеют. Расчеты переходят в национальные валюты. Да и Центробанк к такому санкционному удару оказался готов.

«Экспортеры, которые получают валюту в виде выручки, могут ее продавать участникам, которые нуждаются в валюте. Например, экспортер может продать те же самые доллары и евро на внебиржевом рынке предприятию, которое хотело бы купить какие-то станкообрабатывающие изделия для обработки стали», — уточнил эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Уже в мае 60% всех обменных операций с долларами и евро проходили мимо биржи. Есть банки, есть другие электронные площадки, где можно сделки заключать. Теперь появятся особенности в формировании официальной ставки. Формула, круг данных для ее расчета изменится, но сам курс станет более рыночным.

«Весь тот оборот, который шел через Московскую биржу, пойдет через банки непосредственно друг с другом. Центральный Банк будет каким-то образом мониторить сделки участников внебиржевого рынка — у него такая возможность есть — и выводить некую среднюю величину курса по доллару и по евро», — заявил заведующий научной лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Евро к американским санкциям идет «прицепом». ЕС соблюдает все введенные США ограничения, так что смысла торговать их валютой, когда нельзя долларом, бирже нет, но коллапса валютного рынка не случится. И на позиции рубля повлиять все это не должно.

«Мы надежно привязаны к рублю. Рубль немного утрачивает конвертируемость, но мы не утрачиваем доступ на внешние рынки, и мы приобретаем все новых и новых внешнеполитических и внешнеторговых партнеров», — отметил член Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий при ФАС Дмитрий Тортев.

Американцы также попытаются задеть нашу внешнюю торговлю. Сложности с расчетами могут растянуться на месяцы, но эти проблемы можно будет решить, а вот вернуть веру в надежность доллара уже не удастся.

«Это действительно окажет давление на США. Доверие к Штатам и доверие к западным рынкам стремительно рушится, и, возможно, из-за этого мировой финансовый рынок также потерпит спад», — считает политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

В общем, появятся новые условия для больших структур и системы торговли, а также новое понятие, которое войдет в обиход, — «внебиржевой рынок». Его участники — обычные посетители обменников — сегодня были не слишком активны. В свободных кассах слышались ключевые для курса слова: «Все то же самое. Все хорошо».