На Троекуровском кладбище почтили память погибших на Украине журналистов

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 621 0

На Троекуровском кладбище почтили память погибших на Украине журналистов ВГТРК

Фото, видео: 5-tv.ru

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Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли ровно десять лет назад во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

На Троекуровском кладбище в Москве почтили память журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Они погибли десять лет назад во время съемок репортажа — попали под минометный обстрел под Луганском. Эксклюзивные кадры с места публикует 5-tv.ru.

На видео можно увидеть, как люди с цветами подходят к могилам журналистов, которые погибли во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Журналисты Корнелюк и Волошин погибли 17 июня 2014 года. Они попали под минометный обстрел под Луганском — в тот момент они занимались съемками репортажа. Стоит упомянуть, что журналисты посмертно были награждены орденами Мужества.

Стоит упомянуть, что киевские боевики устроили полноценную охоту на российских журналистов — это было заметно еще по событиям 2023 года. В то же время Госдеп США одобрил поставки вооружений киевскому режиму, поощряя тем самым их террористические удары.

Ранее 5-tv.ru писал, что в зоне СВО погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги.

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