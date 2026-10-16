Захарова: Зеленский — невероятное позорище, его деятельность привела к краху Укр

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лидера киевского режима Владимира Зеленского «невероятным позорищем» и заявила, что его деятельность привела к краху Украины. Об этом она сообщила в ходе брифинга, комментируя интервью украинского лидера.

Поводом стали слова Зеленского о нескольких попытках покушения на него. Он утверждал, что его возможная гибель не приведет к краху Украины, поскольку государство является системой институтов, а не одним человеком.

«Господи, какое же невероятное позорище этот самый Зеленский», — сказала Захарова.

По ее словам, речь уже идет не о возможных последствиях гибели Зеленского, а о результатах его пребывания у власти.

«Гибель его, как он сказал, не приведет к краху государства Украина, так его жизнь уже привела к краху государства Украина. Что же он об этом не сказал в интервью?» — заявила дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о желании людей из ближайшего окружения Владимира Зеленского заменить его. По словам парламентария, речь идет о людях, которые находятся рядом с Зеленским и пользуются его доверием.

На этом фоне президент США Дональд Трамп также резко высказался в адрес главы киевского режима. Американский лидер заявил, что больше не считает Зеленского самостоятельным политиком и допустил возможность проведения мирных переговоров без его участия.

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