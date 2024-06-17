Нанесено поражение и отражены атаки: ВС РФ ликвидировали до 870 боевиков ВСУ в ДНР

В Минобороны рассказали об успехах РФ в зоне спецоперации.

Вооруженные силы России за сутки ликвидировали до 870 боевиков армии Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны рассказали об успехах наших бойцов в зоне спецоперации.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю. Поражение ВСУ нанесено в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк ДНР.

«Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155-ти миллиметровые гаубицы М777 производства США, две 152-х миллиметровые гаубицы Д-20 и 122-х миллиметровое орудие Д-30», — говорится в сообщении.

Вместе с тем войска РФ уничтожили два склада с украинскими боеприпасами.

Также подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в зоне СВО. Бойцы нанесли поражение ВСУ в районах сел Воздвиженка и Новая Полтавка, а также поселка Камышевка в ДНР. За сутки им удалось отразить четыре контратаки ВСУ.

«Потери противника составили до 335-ти военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина MaxxPro производства США и два автомобиля», — заявили в Минобороны.

В ходе контрбатарейной борьбы армия России поразила гаубицы М777, Д-20, 2А65 «Мста-Б2» и две Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация», 100-миллиметровую пушку «Рапира» и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru показывал, как экипаж вертолета КА-52М громит замаскированную технику ВСУ в зоне СВО.