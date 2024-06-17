«Должен смягчиться»: Орлова попросила о разговоре с сыном Фриске

После смерти эстрадной певицы — ее сына Платона взял под крыло отец Дмитрий Шепелев.

Крестная мать сына покойной эстрадной певицы Жанны Фриске попросила Дмитрия Шепелева позволить ей встретиться с ребенком. Об этом телеведущая Ольга Орлова рассказала в беседе с 7Дней.ru.

«Платон растет, он уже не маленький. Мне кажется, Дима должен смягчиться и разрешить», — заявила Орлова в девятую годовщину смерти Фриске.

Друзья и близкие покойной звезды, в том числе Орлова, собрались у могилы Жанны Фриске. Шепелев вместе с сыном Платоном опять решили не появляться на кладбище в памятную годовщину. Телеведущая пообещала не злоупотреблять доверием, если все же он даст увидеться с мальчиком.

Экс-солистка «Блестящих» подчеркнула, что она «ничего плохого» Платону не скажет. Орлова устала обращаться к мальчику через телеэкран — звезда просто хочется поговорить с ним, но уже почти десять лет ей это никак не удается из-за нрава Шепелева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев очень строго воспитывает своего сына — он запретил ему использовать гаджеты. Все из-за одного яркого случая, когда Платон взял в руки планшет.

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