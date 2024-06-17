«Должен смягчиться»: Орлова попросила о разговоре с сыном Фриске

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 365 0

Орлова надеется на смягчение нрава Шепелева для встречи с сыном покойной Фриске

«Должен смягчиться»: Орлова попросила о разговоре с сыном Фриске

Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После смерти эстрадной певицы — ее сына Платона взял под крыло отец Дмитрий Шепелев.

Крестная мать сына покойной эстрадной певицы Жанны Фриске попросила Дмитрия Шепелева позволить ей встретиться с ребенком. Об этом телеведущая Ольга Орлова рассказала в беседе с 7Дней.ru.

«Платон растет, он уже не маленький. Мне кажется, Дима должен смягчиться и разрешить», — заявила Орлова в девятую годовщину смерти Фриске.

Друзья и близкие покойной звезды, в том числе Орлова, собрались у могилы Жанны Фриске. Шепелев вместе с сыном Платоном опять решили не появляться на кладбище в памятную годовщину. Телеведущая пообещала не злоупотреблять доверием, если все же он даст увидеться с мальчиком.

Экс-солистка «Блестящих» подчеркнула, что она «ничего плохого» Платону не скажет. Орлова устала обращаться к мальчику через телеэкран — звезда просто хочется поговорить с ним, но уже почти десять лет ей это никак не удается из-за нрава Шепелева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев очень строго воспитывает своего сына — он запретил ему использовать гаджеты. Все из-за одного яркого случая, когда Платон взял в руки планшет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Крупнейшая вспышка ботулизма в РФ: кто виноват в массовом отравлении людей
22:13
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
21:47
Скотт Беннет назвал военным преступлением удар ВСУ по жилому дому в Шебекино
21:31
«Сразу после начала СВО»: как притесняют русских в Германии
21:05
Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей
20:45
«Сильно скучаю»: Ольгу Бузову до сих пор не пускают в родную школу

Сейчас читают

Умерла вдова Эльдара Рязанова
«Кухня на районе» из-за случаев ботулизма остановила работу во всех городах
«Я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить?»: сын рассказал о мучениях Жириновского в больнице
Яд без цвета и запаха: что делать, если он уже попал в организм - первые симптомы ботулизма

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака