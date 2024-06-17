Комитет Госдумы одобрил проект о донастройке налоговой системы

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Процентная ставка останется на уровне 13% для тех, у кого годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей.

Комитет Госдумы одобрил проект о донастройке налоговой системы

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил к принятию в первом чтении поправок в Налоговый кодекс России. Изменения, в частности, предполагают введение прогрессивной шкалы налога на доход физических лиц (НДФЛ). Рассмотрение документа состоится на заседании 20 июня.

Согласно проекту закона, граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей будут платить налог в размере 15%, если же в год получается от пяти до 20 миллионов, то 18%, а свыше 50 миллионов рублей — 22%. При этом процентная ставка останется на уровне 13% для тех, у кого годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей.

Причем повышенный налог будет взиматься только с суммы, превышающей соответствующие пороги. Изменения не затронут выплаты участникам спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе. Увеличение налогов стало «давно ожидаемой» мерой, подчеркнул президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе ПМЭФ-2024.

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