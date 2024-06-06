«Разумный подход»: как введение прогрессивной шкалы НДФЛ скажется на бизнесе

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 29 0

Председатель Костин: налоговые изменения не отразятся на бизнесе и людях негативно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Увеличение налогов стало «давно ожидаемой» мерой.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ не отразится на бизнесе и людях негативно. Таким мнением с 5-tv.ru поделился председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметил эксперт в интервью в студии «Известий», подобные изменения являются «давно ожидаемой» и вполне нужной мерой. Сегодня прогрессивная шкала распространяется по всему миру. По мнению Костина, хорошо обеспеченные люди с достойным заработком обязаны «платить больше».

«Это абсолютно разумный подход и тут, на мой взгляд, ничего необычного нет. Тоже самое и относится к, если брать налоги на прибыль корпораций», — сказал он.

Председатель правления ВТБ напомнил, что после 90-х была введена фиксированная низкая шкала — это стало первым шагом к «осознанию», что необходимо платить налоги. Сейчас же, как подчеркнул Костин, не осуществлять платежи «неприемлемо» как для бизнеса, так и для людей.

«25% ставка налога на прибыль абсолютно посильная. Тем более, что мы сейчас видим, что корпорации, компании в России имеют хорошую прибыль, невзирая на все сложности экономические. Поэтому, я думаю, что эта мера вполне оправданная, своевременная. Если мы хотим иметь хорошее образование бесплатное, хорошую медицину. Если мы хотим иметь надежные армию и флот, если мы хотим побеждать, то нам для этого нужны средства», — объяснил Костин.

Нынешний уровень налога, по его словам, «не утратит» мотивацию. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ пройдет гладко и достаточно спокойно, хотя представители бизнеса и могут поделиться некоторым недовольством.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент «Опоры России» о налоговых изменениях.

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