Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

Как проекты будут реализованы?

Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу взаимодействия между городами на период до 2026 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале. По словам мэра, программа предусматривает сотрудничество между городами по самому широкому спектру тем, в том числе, в области цифровой экономики, электронных услуг в торговле, зеленого финансирования.

«Основными направлениями станут торговля и экономика, телекоммуникации и IT-технологии, охрана окружающей среды, социальная защита и здравоохранение, образование, культура, туризм и градостроительная политика», — сообщил Сергей Собянин.

Как рассказал Сергей Собянин, власти Пекина и Москвы планируют организовать обмен опытом в области реализации концепции умного города, включая развитие электронных городских услуг, использование искусственного интеллекта в системе управления дорожным движением.

Кроме того, соглашение предусматривает организацию совместных программ обучения и научных исследований для школьников, студентов и преподавателей России и КНР, а также обмен опытом в разработке и реализации проектов комплексного развития территорий, создании комфортной городской среды и общественных пространств.

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