Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Предводитель украинских боевиков в феврале отдал незаконный приказ на уничтожение российского борта, не предназначенного для ведения боевых действий.

Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ

Фото: Reuters / Алина Смутко

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Хамовнический районный суд Москвы арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзяману за теракт в отношении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в СК.

Уточняется, что 23 февраля этого года Дзяману отдал незаконный приказ на уничтожение борта, патрулировавшего воздушное пространство РФ, осознавая, что он не предназначен для ведения боевых действий и не имеет вооружения.

Действия Дзяману привели к гибели десяти членов экипажа и уничтожению самолета, говорится в сообщении.

Командиру украинских боевиков заочно предъявили обвинение по статье «Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку» и объявили в федеральный розыск.

описаниеЗаочно арестованный в Москве командир украинских боевиков Николай Дзяману. Telegram / Следком / sledcom_press

На днях Басманный районный суд Москвы заочно арестовал уроженку Грузии Русудан Иванеишвили по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Установлено, что Иванеишвили прошла снайперскую подготовку в грузинской армии, а с 2022 года участвует в украинском конфликте в рядах «Грузинского национального легиона»*. По некоторым данным, она причастна к пыткам пленных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал полковников ВСУ, обвиняемых в массовых убийствах.

* — организация признана террористической и запрещена в России

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