Суд в Москве заочно арестовал полковников ВСУ, обвиняемых в массовых убийствах

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал троих полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по обвинению в массовых убийствах. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«Удовлетворены ходатайства о заочных арестах в отношении Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина», — передает решение суда РИА Новости.

Мера пресечения действует с момента либо экстрадиции обвиняемых либо их задержания на территории России.

По версии следствия, Ярошевич отдал приказ об ударе по Краматорску, в результате которого погибли по меньшей мере 50 мирных жителей. Также он может быть причастен к атаке на населенный пункт Ровеньки в августе 2014-го.

Матвиишин возглавляет отдельный полк специального назначения ВСУ, а Федосенко командует 92-й отдельной штурмовой бригадой украинских националистов.

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