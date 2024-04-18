Суд в Москве заочно арестовал полковников ВСУ, обвиняемых в массовых убийствах

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 66 0

По версии следствия, три украинских военачальника отдавали преступные приказы, которые привели к гибели мирных людей.

Суд в Москве заочно арестовал полковников ВСУ, обвиняемых в массовых убийствах

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал троих полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по обвинению в массовых убийствах. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«Удовлетворены ходатайства о заочных арестах в отношении Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина», — передает решение суда РИА Новости.

Мера пресечения действует с момента либо экстрадиции обвиняемых либо их задержания на территории России.

По версии следствия, Ярошевич отдал приказ об ударе по Краматорску, в результате которого погибли по меньшей мере 50 мирных жителей. Также он может быть причастен к атаке на населенный пункт Ровеньки в августе 2014-го.

Матвиишин возглавляет отдельный полк специального назначения ВСУ, а Федосенко командует 92-й отдельной штурмовой бригадой украинских националистов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России объявлен в розыск самый молодой грузинский наемник ВСУ.

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