«Не договорились»: Урсула фон дер Ляйен может лишиться своего поста

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 197 0

В ЕС еще не утвердили кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

«Не договорились»: Урсула фон дер Ляйен может лишиться своего поста

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Gora

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Назначение кандидатур на главные руководящие позиции в ЕС должно состояться в конце июня.

Верховные лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о переизбрании Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК). Информацией поделился Шарль Мишель, руководитель Евросовета.

«У нас состоялась дискуссия… Пока нет договоренности», — отметил политик.

Интересно, что к консенсусу не удалось прийти, даже несмотря на то, что Урсула фон дер Ляйен успела пообщаться с коллегами и представить свое видение будущего Евросоюза. Видимо, позиции нынешней главы Еврокомиссии и глав государств-участников союза совпадают не по всем пунктам.

Долго тянуть с назначением не получится, решение придется принять до конца июня. Эта тема будет одной из главных на повестке брюссельского саммита, который пройдет с 27 по 28 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Берлине прошла конференция, посвященная «восстановлению Украины».

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Крупнейшая вспышка ботулизма в РФ: кто виноват в массовом отравлении людей
22:13
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
21:47
Скотт Беннет назвал военным преступлением удар ВСУ по жилому дому в Шебекино
21:31
«Сразу после начала СВО»: как притесняют русских в Германии
21:05
Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей
20:45
«Сильно скучаю»: Ольгу Бузову до сих пор не пускают в родную школу

Сейчас читают

Умерла вдова Эльдара Рязанова
«Кухня на районе» из-за случаев ботулизма остановила работу во всех городах
«Я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить?»: сын рассказал о мучениях Жириновского в больнице
Яд без цвета и запаха: что делать, если он уже попал в организм - первые симптомы ботулизма

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака