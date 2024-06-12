Как обычно нужны деньги: в Берлине прошла конференция по восстановлению Украины

В Германии сегодня открылась так называемая конференция по восстановлению Украины. Однако, даже в Бундестаге все прекрасно понимают — Зеленский уже не скажет ничего нового. Старые сказки про защиту Европы и требования оружия и денег. Наверное, поэтому уже на первых словах многие депутаты стали покидать зал. Тему продолжает корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Перекрытые дороги, десятки полицейских машин, силовиков и даже БТР — именно так власти Берлина охраняют отель, в котором остановился Зеленский. Немецкая столица — на военном положении, введены жесткие ограничения по всему городу. В этом районе даже местных жителей пропускают в свои же дома только по паспорту.

Все эти меры — ради так называемой международной конференции по восстановлению Украины. Зеленский приехал в Берлин, как обычно, просить денег. Европа ему, как обычно, предлагает еще повоевать и снова передает порцию оружия.

«Больше всего сейчас Украина нуждается в боеприпасах и вооружении, особенно средствах ПВО. Поэтому ФРГ поставляет третью систему Patriot и систему ПВО IRIS-T. Очень прошу всех собравшихся поддержать нашу инициативу по усилению Украины», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Зеленский заявляет, что этого мало, ему нужно, как минимум, семь таких установок. И вообще, у Киева есть все основания предъявить европейцам серьезный счет. Вся инфраструктура на грани коллапса, энергетика едва держится. Глава Еврокомиссии анонсирует: все это будет восстановлено за счет России.

«На прошлогодней конференции я говорила о том, чтобы передать Украине доходы от замороженных российских активов. И сейчас мы это выполняем. 1,5 млрд евро непредвиденной прибыли станут доступны в июле. 90% этих денег пойдут на оборону, 10% — на восстановление», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава МИД Польши утверждает: российская экономика уже рухнула, так что Украина неизбежно победит. Надо просто подождать.

«Еще через год или два мы, возможно, действительно сможем восстановить международное право и восстановить границы Украины. Нам просто нужно не сбиваться с курса», — говорит Радослав Сикорский.

Далее Зеленский направляется в Бундестаг. На этой сцене он впервые и сразу срывает овации.

Но в зале заметны пустые ряды, оппозиция объявила этому шоу бойкот. Тем более что главные противники нынешнего европейского курса, «Альтернатива для Германии», теперь, после выборов в Европарламент, вторая партия страны — совсем другой статус.

«Наша фракция „Альтернатива для Германии“ не присутствовала на его выступлении, чтобы послать четкий сигнал: мы против военной риторики, против втягивания Германии в конфликт, это не наша война. Немцы уже потеряли более 250 миллионов евро с учетом ущерба от санкций. Это наносит вред Германии, Европе, и никак не помогает», — подчеркнул Штеффен Котре, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

Но канцлер пока еще Шольц, так что власти ФРГ по-прежнему обещают Киеву всеобъемлющую поддержку. По итогам конференции это наверняка выльется в круглую сумму, которая вряд ли порадует европейских налогоплательщиков. Совместную оценку уже предоставили в ООН, Всемирном банке и Еврокомиссии. Они посчитали, что на восстановление Украины нужно почти полтриллиона долларов и не менее 10 лет.