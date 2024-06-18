В Белом море найден советский пароход «Поморье», затонувший в августе 1941-го

В рамках поисковой экспедиции «Помни войну» обнаружен грузопассажирский пароход «Поморье», который затонул 22 августа 1941 года возле острова Большой Седловатый в Порьей губе Кандалакшского залива Белого моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что экспедицию организовали Русское географическое общество (РГО) и фонд «Люди моря» при поддержке Гидрографической службы Северного флота ВМФ России.

«Судно лежит на глубине 79,5 метров, разломившись на две части. Состояние обломков судно подтверждает версию гибели судна в результате подрыва на минном заграждении», — говорится в сообщении.

Полученные в ходе исследования данные занесут на ГИС-портал «Россия — от моря до моря». Его создал фонд «Люди моря» с целью сохранения морского наследия нашей станы и памяти моряков, которые погибли при защите Отечества.

В оборонном ведомстве добавили, что экспедиция «Помни войну» проводится на борту гидрографического катера «Иван Королев» морской инженерной компании «Фертоинг». Проходить она будет до конца июля. Участники экспедиции планируют обследовать и идентифицировать более дюжины затонувших в разные эпохи судов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские водолазы разминируют немецкий корабль времен Великой Отечественной войны, который затонул у берегов в Калининградской области. На его борту находятся тысячи боеприпасов, которые спустя 80 лет стали еще опаснее. Они разрушаются под воздействием морской воды и могут отравить все побережье.